Yük treni sürüye çarptı, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde raylardan geçen sürüye yük treninin çarpması sonucu 20 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah 10.30 sıralarında Sivas'ın Kangal ilçesi Yeşilkale köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede otlayan hayvanlar tren yolu üzerinden karşıya geçmek istedi. O sırada hareket halinde bulunan tren çok sayıda büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonrası 20 büyükbaş hayvan telef olurken birçoğu da yaralandı. Sürü sahibi karşılaştığı manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS