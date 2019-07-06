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Yük treni yolu kapatınca yolcu treni seferini tamamlayamadı

19 dakika önce

Afyonkarahisar'da raydan çıkan yük treninin yolu kapatmasından dolayı Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni seferini tamamlayamayarak yolda kaldı.

Yük treni yolu kapatınca yolcu treni seferini tamamlayamadı, System.String[]
Afyonkarahisar'da raydan çıkan yük treninin yolu kapatmasından dolayı Konya- İzmir seferini yapan yolcu treni seferini tamamlayamayarak yolda kaldı. Yolcular otobüs ve minibüslerle Uşak'tan, İzmir'e nakledildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Afyonkarahisar'ın Çobanlar- Çay İlçesi arasında raydan düşerek yolda kalan bir yük treni yolu kapattı. Yolun kapanmasıyla Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni ilerleyemeyince yolda kaldı.

Olayın ardından harekete geçen TCDD Müdürlüğü yolcuları önce otobüs ve minibüslerle Uşak'a getirdi. Ardından İzmir'e gidecek olan yolcular Uşak Tren Garı'ndan yine araçlarla İzmir'e nakledildi. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
Afyon, İzmir, Konya, Uşak, 3. Sayfa
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