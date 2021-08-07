Yük treninin 4 vagonu raydan çıktı; Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri durdu - Son Dakika

İzmir 'den Manisa yönüne giden yük treninin 4 vagonu sabah saatlerinde Bayraklı ilçesine bağlı Turan İstasyonu yakınlarında raydan çıktı. Bölgeye sevk edilen TCDD ekipleri çalışma başlatırken, olay nedeniyle İZBAN'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan İstasyonu'ndan tren geçişinin sağlanmadığı belirtilerek, " Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar-Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

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