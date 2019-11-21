Son Dakika Haberleri: Yük treninin balatalarında yangın çıktı
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Yük treninin balatalarında yangın çıktı

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde, konteyner yüklü trenin bir vagonunun balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, konteyner yüklü trenin bir vagonunun balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Mersin'e giden yük trenin bir vagonun balatalarında, Pozantı İstasyonu yakınında, ilk belirlemelere göre ısınmadan kaynaklı yangın çıktı.

Durumu fark eden makinistin bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vagondaki alevleri büyümeden söndürdü.

Müdahalenin ardından Pozantı İstasyonu'na çekilen trenin, burada bir süre bekletildikten sonra yoluna devam edeceği öğrenildi.

Yük treninin balatalarında yangın çıktı

İtfaiye, Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:29 Kaynak: AA
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