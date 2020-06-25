Yük treninin çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı inceleme sonrası M.K.'nin cansız bedeni Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi.

Edinilen bilgiye göre kaza Şahinali Mahallesi Yağdan mevkiinde, tren yolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen 52 yaşındaki M.K. isimli şahın trenin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

NİĞDE - Niğde 'de yük treninin çarptığı 52 yaşındaki M.K., hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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