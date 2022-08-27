Yük treninin çarptığı futbolcu Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yük treninin çarptığı futbolcu Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti

27.08.2022 10:51
Yük treninin çarptığı futbolcu Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti

Yük treninin çarptığı futbolcu Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti Zonguldak'ta 35 yaşındaki futbolcu Aytunç Topaloğlu yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yük treninin çarptığı futbolcu Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 35 yaşındaki futbolcu Aytunç Topaloğlu yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay 02.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki tren yolunda meydana geldi.

Zonguldak'tan Karabük istikametine giden yük treni tren yolunda 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Aytunç Topaloğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olay sırasında trenin korna çalarak geldiğini anlatan Durdu Çelik, "Seslerin az ilerisinde balkonda oturuyorduk gece. Tren bağıra bağıra geldi. Ben tren köpeği ezdi sandım. Biraz sonra hava aydınlanırken ambulans geldi. Jandarma da geldi. Trenin altından el feneriyle bir şey topluyorlardı. Bunlar galiba insan topluyor dedim. Trenin ezdiği yere kadar geldim. Oradan sonrasına yaklaştırmadılar. Öncesinde bir arkadaşıyla birliktelermiş. Kaza olunca arkadaşını ifadesi alınmak üzere karakola getirmişler" diye konuştu.

Zonguldakspor alt yapısında futbol kariyerine başlayan Aytunç Topaloğlu; Kilimli Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Devrek Belediyespor ve Çaydeğirmeni Belediyespor'da futbol oynadı.

Topaloğlu'ndan geriye ise bir maçta attığı golün görüntüleri kaldı.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Karabük, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yük treninin çarptığı futbolcu Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yük treninin çarptığı futbolcu Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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