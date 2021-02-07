Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti

NİĞDE'de yük treninin çarptığı İ.B. (28) hayatını kaybetti.

Kaza, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Raylar üzerindeki bir kişiye yük treninin çarptığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen İ.B. adlı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İ.B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.