Son Dakika Haberleri: Yük treninin çarptığı genç, öldü
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Yük treninin çarptığı genç, öldü

1 saat önce

NİĞDE'de yük treninin çarptığı Tunahan Bulun (22), hayatını kaybetti.

Yük treninin çarptığı genç, öldü, System.String[]


NİĞDE'de yük treninin çarptığı Tunahan Bulun (22), hayatını kaybetti. Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolunun karşısına geçmek isteyen Tunahan Bulun'a yük treni çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde trenin altında kalan Bulun'un öldüğünü belirledi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:49 Kaynak: DHA
Selçuk, Niğde, Güncel
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