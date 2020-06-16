Yük treninin çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da hemzemin geçitten geçerken yük treninin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.



Kaza, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kozan Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Siler (34) hemzemin geçitte karşıdan karşıya geçmek istediği sırada treni fark etmedi. Yük treninin çarptığı Siler, metrelerce trenin altında sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Siler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Siler'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. - ADANA