Son Dakika Haberleri: Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

6 saat önce

Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandıMANİSA - Manisa'da raylardan geçmeye çalışan yaşlı adama yük treni çarptı.

Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı, System.String[]

Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'da raylardan geçmeye çalışan yaşlı adama yük treni çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı yakınlarından geçen tren rayları üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Balıkesir istikametine giden yük treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:52 Kaynak: İHA
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