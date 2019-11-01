Son Dakika Haberleri: Yük treninin çarptığı yaya yaralandı
Son Dakika Güncel Yük treninin çarptığı yaya yaralandı

Yük treninin çarptığı yaya yaralandı

7 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yük treninin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yük treninin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Seyhan Nehri üzerindeki Demir Köprü'de yük treninin yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, yaralı Enes Erbil'i yük treninin altında, rayların arasında sıkışmış halde buldu.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Erbil, köprüye vinçle uzatılan seyyar sedyeyle ambulansa taşındı.

Hastaneye kaldırılan Erbil'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yük treninin çarptığı yaya yaralandı

İtfaiye, Seyhan, Erbil, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:45 Kaynak: AA
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