Yük ve yolcu taşımacılığında kış lastiği uygulaması başlıyor - Son Dakika

Bursa'da şehir içi yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlayacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Valilik tarafından il merkezi ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında 1 Aralık-1 Mart tarihlerinde kış lastiği uygulamasının yürütülmesinin uygun görüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, belirtilen tarihlerde ilgili kurumlarca yapılacak denetimlerde kamyon, kamyonet, minibüs, çekici, tanker, otobüs ve ticari otomobillerde kış lastiğinin aranacağı belirtildi.

Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması şartları aranacaktır. Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereğince 776 lira para cezası uygulanacaktır."