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Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ceza

14.02.2022 10:41
Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ceza

Düzce il Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Düzce il Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik uygulama yapıldı. 458 aracın kontrol edildiği uygulamada, kurallara uymadığı tespit edilen 32 araca 22 bin 900 TL ceza uyguladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri takograf kullanan, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülere yönelik uygulama yaptı. 6 Jandarma trafik timi ile 12 personelin katıldığı uygulamalarda Düzce- Akçakoca D-655 karayolunda, Yığılca ilçe yolunda, Beyköy otoyol bağlantı yolunda, organize sanayi bölgesi bağlantı yolunda kamyon, tır ve otobüsler denetlendi. İzin verilen çalışma süresinden daha fazla araç kullanmaları neticesi oluşan yorgunluk ve uykusuzluk sebebiyle kazaya karışmalarının önlenmesi amacıyla çalışma ve dinlenme sürelerinin takograftan takibi için yapılan uygulamalarda 458 araç kontrol edildi.

Uygulamalar sırasında 32 araca 22 bin 991 TL ceza yazıldı. Ayrıca 10 araç trafikten men edilirken 1 araç sürücüsünün de ehliyetine el konuldu. 1 araç sürücüsünün ehliyeti de geri alındı. - DÜZCE

Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ceza

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ceza - Son Dakika
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