Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika
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Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

07.05.2022 11:28
Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde denetim yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimde bir sürücü trafikten men edildi.

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik Düzce Akçakoca karayolunda denetim yaptı. Denetimlerde 89 araç kontrol edilirken, bir araç sürücüsüne 3 bin 674 lira idari işlem yapılırken, bir sürücü trafikten men edildi. - DÜZCE

Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi
Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

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Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü Şüpheli araçta kesici alet ve uyuşturucu bulundu Şüpheli araçta kesici alet ve uyuşturucu bulundu

Jandarma, Tragger, Düzce, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika
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