Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika
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Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

16.06.2022 12:44
Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

DÜZCE(İHA) –Düzce'de Jandarma Trafik ekipleriz tarafından düzenlenen denetimde yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi.

DÜZCE(İHA) –Düzce'de Jandarma Trafik ekipleriz tarafından düzenlenen denetimde yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi. Kusurlu bulunan 12 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 4 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler Düzce Akçakoca karayolu, Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde ve Merkez Aydınpınar Caddesi üzerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan uygulamada 278 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan 12 araç sürücüsüne 7 bin 491 TL cezai işlem uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi
Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi
Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika
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