Yukarı Afrin Barajı Çalışmaları Su Tutmaya Başladı

İZZET MAZI - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kilis 'te yapımına devam edilen Yukarı Afrin Barajı su tutmaya başladı.Karaafrin Deresi üzerinde kurulan ve 38 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olan Kilis Yukarı Afrin Barajı'nın gövde dolgusu, su alma yapısı, betonarme ve mekanik kapak sistemleri tamamlandı.Temelden yüksekliği 60 metre olan ve kente yılda 19 milyon metreküp su temin etmesi planlanan baraj projesine şuana kadar 110 milyon lira harcama yapıldı.İsale hattı döşeme çalışmalarına başlanılan projenin tamamlanmasıyla kentin içme ve kullanma suyu sorununun uzun vadede çözümlenmesi, verimli toprakların suyla buluşturulması ve derelerdeki taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle bölgenin su sorununa köklü çözüm getirerek, Kilis'in 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacının giderilmiş olacağını söyledi.Bölgede 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını, bu durumun da bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Seven, şunları kaydetti:"2016, 2017 ve 2018 yıllarında bölgemizde yaşanan kuraklıklardan dolayı DSİ olarak buralarda kalıcı çözüm bulmak amacıyla Yukarı Afrin Projesi'ni hayata geçirdik. Buradaki sorun sadece kuraklık değil, aynı zamanda 90 bin nüfusu olan Kilis'in yaklaşık 140 bin Suriyeli misafire ev sahipliği yapması. Hem kuraklık hem de nüfus artışından dolayı Seve Barajı'ndan vermiş olduğumuz su yetmedi. Buna takviye olarak 35 tanede kuyu açarak sorunu çözmeye çalıştık ve 2018 yılında Kilis'i susuz bırakmadık. Ama kalıcı olarak Kilis ilimizin su sorununu çözmek için Yukarı Afrin GAP projesini devreye aldık. Projenin toplam maliyeti 400 milyon lira olup tamamlanması halinde Kilis ilimize yıllık 19 milyon metreküp su tahsisi yapacağız ve bu sayede 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağız."Seven, proje kapsamında, Yukarı Afrin Barajı, isale hattı, arıtma tesisi ve maden ocağı etkileşimi olmak üzere 4 kalem iş üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, 11 Ocak 2019 tarihi itibari ile Yukarı Afrin barajında su tutulmaya başlandığını anımsattı.Barajın tamamlanmasının hemen ardından isale hattı inşaatının başladığını ve barajda biriken suyun pompa istasyonu vasıtasıyla 42 kilometre mesafeden Kilis'e taşınacağını aktaran Seven, Kilis Yukarı Afrin Barajı İçmesuyu İsale Hattı işi ihalesinin ise 20.07.2018 tarihinde İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca yapıldığını ve 14 Eylül 2018 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işin yapımına başlandığına işaret etti.İş kapsamında 1 terfi merkezi, 10 bin metreküp kapasiteli depo, 42 kilometre isale hattı ve sanat yapıları imalatları inşa edileceğini anlatan Seven, Ekim 2019'da bitirilmesi planlanan isale hattı işinin, Kilis'in içme suyu sorunları yaşanması nedeniyle işin zamanında bitirilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini aktardı.Seven, 2019 yılının yağışlar yönünden bereketli bir yıl olduğunu, Geçen sene Kilis'in içme suyunu sağlayan Seve Barajında 10 Ocak 2018 tarihinde aktif doluluk oranı yüzde 2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 25'e ulaştığını sözlerine ekledi.