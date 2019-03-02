Son Dakika Haberleri: Yukarı Afrin Barajı Doldu

Yukarı Afrin Barajı Doldu

12 dakika önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kilis'te inşa edilen Yukarı Afrin Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yukarı Afrin Barajı Doldu, System.String[]
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kilis'te inşa edilen Yukarı Afrin Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, temelden yüksekliği 60 metre olan ve kente yılda 19 milyon metreküp su sağlayacak barajda doluluğun mart ayı itibarıyla yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

Kara, "Ocak ayı başından itibaren su tutmaya başlanan Yukarı Afrin Barajı, bugün itibarıyla baraj kapasitesi olan 38 milyon metreküpe, yani yüzde 100'e ulaşmıştır." dedi.

Kilis'in, nüfusundan daha fazla Suriyeliyi ağırladığını ve içme suyu tüketiminin hat safhaya çıktığını anlatan Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, ilgililerin projeyi çok kısa sürede bitirip halkın hizmetine sunduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Kilis, Afrin, Güncel
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