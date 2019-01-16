Yukarı Afrin Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 30'u Geçti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kilis'te inşa edilen ve geçen cuma günü su tutulmaya başlanan Yukarı Afrin Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'u geçti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kilis'te inşa edilen ve geçen cuma günü su tutulmaya başlanan Yukarı Afrin Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'u geçti.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, basın mensuplarıyla bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, temelden yüksekliği 60 metre olan ve kente yılda 19 milyon metreküp su temin etmesi planlanan baraj projesinin tarihi bir hizmet olduğunu söyledi.



Barajda kısa sürede 10 milyon metreküp su biriktiğini belirten Kara, "Burada birinci barajımız bitmiş oldu. Bundan sonraki hedefimiz ikinci barajın yapılması. Bugün Seve Barajı'nda yaklaşık 11-12 aylık suyumuz var. Buradaki barajımızı da en geç ekim itibarıyla aktifleştireceğiz. Kilis'in içme suyu problemi artık tarihe karışmıştır." dedi.



Kara, projenin maliyetinin 400 milyon lira olduğunu kaydetti.



Kilis'in, nüfusundan daha fazla Suriyeliyi ağırladığını ve içme suyu tüketiminin hat safhaya çıktığını anlatan Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatlarıyla, ilgililerin projeyi çok kısa sürede bitirip halkın hizmetine sunduğunu ifade etti.



Kara, normal şartlarda böyle bir projenin 5-6 yılda bitirilebileceğini ancak Kilis'in özel durumu nedeniyle çalışmanın 2 yılda tamamlandığını bildirdi.



Karaafrin Deresi'nde kurulan, geçen cuma günü su tutulmaya başlanan Yukarı Afrin Barajı'nın, 38 milyon metreküp su biriktirme kapasitesi bulunuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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