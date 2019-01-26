AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Av. Ali Yıldırım Sezer, SKM programları kapsamında ilçede çalışmalarına devam ediyor. Mahallelere giderek esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, Yukarı Değirmendere'de vatandaşlar ile buluştu. 31 Mart sonrası gerçekleştirecekleri projeleri vatandaşlar ile birlikte hazırlayacaklarını belirten Sezer, "Her zaman hemşerilerimizle istişare halinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

GÖNÜLLERİ FETHEDECEĞİZ

Geçtiğimiz günde Sezer, Yukarı Değirmendere'deydi. Çay ocaklarında ve kıraathanelerde bölge halkı ile bir araya gelen Sezer yaptığı konuşmalarda, "31 Mart'ta önemli bir seçim bizleri bekliyor. Halkımızın bize karşı teveccühü yüksek. Bundan dolayı çok memnunum. Seçim kazandıktan sonra bu sevgiye ve ilgiye yakışır bir yönetim göstereceğiz ve gönülleri fethederek yola devam edeceğiz" dedi.

UZMAN İSİMLERLE ÇALIŞACAĞIZ

Biz yönetim anlayışımızın nasıl olacağını belirledik diyen Sezer, öncelikle partimizin de adında olduğu gibi adaletli bir yönetim sergileyeceğiz. Her zaman hemşerilerimizle istişare halinde olacağız. İşlerinde uzman isimlerden destek alacağız. Halkımızın önceliklerine göre projelerimizi hayata geçirip, 15 yıldır AK Parti yönetimiyle belli bir noktaya gelmiş Gölcük'ü daha da yaşanır bir kent olmasını sağlayacağız" dedi.