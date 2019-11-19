Son Dakika Haberleri: Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne "Dünyanın En İyisi" ödülü
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Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne "Dünyanın En İyisi" ödülü

6 saat önce

Fırat Nehri'nin ana kolu olan Murat Nehri'ne inşa edilen ve 2018'de faaliyete alınan Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) Projesi, İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi tarafından düzenlenen ödül organizasyonunda "Dünyanın En İyisi" seçildi.

Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne

Fırat Nehri'nin ana kolu olan Murat Nehri'ne inşa edilen ve 2018'de faaliyete alınan Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) Projesi, İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi tarafından düzenlenen ödül organizasyonunda "Dünyanın En İyisi" seçildi.

Kalehan Enerji Grubu, Cengiz İnşaat ve Özaltın İnşaat ortaklığıyla yenilenebilir enerji kapsamında hayata geçirilen 700 milyon dolarlık proje, "Uluslararası Örnek SSB Baraj Projeleri Ödül Organizasyonu" finalinde 9 proje ile yarıştı.

Proje, inşası esnasında yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması, en kurak dönemde bile 24 saat kesintisiz can suyu vererek ekolojik sistemi koruması, sosyal sorumluluk bilinciyle bölgedeki 250 üniversite öğrencisine burs vermesi ve sahip olduğu ileri teknoloji ile rakiplerine fark atarak birinciliği elde etti.

Organizasyon kapsamında düzenlenen törende, birincilik ödülünü Devlet Su İşleri (DSİ) Barajlar Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan ve Kalehan Enerji Grubu Genel Müdürü Gültekin Keleş aldı.

İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi tarafından düzenlenen organizasyon, 4 yılda bir yapılıyor. 8 kişilik uzman ekibin oluşturduğu değerlendirme komitesi, projeleri tasarım, inşaat, işletme, yenilikçilik, çevrenin korunması, sosyal duyarlılık konuları olmak üzere 6 ana başlık altında değerlendiriliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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