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Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne "örnek baraj" ödülü

6 saat önce

Fırat'ın ana kolu olan Murat Nehrine inşa edilen ve 2018 yılında faaliyete alınan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'nin, İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi'nin düzenlediği "Uluslararası Örnek SSB Baraj Projeleri Ödül Organizasyonu"nda "en iyi" ödülüne layık görüldüğü duyuruldu.

Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne

Fırat'ın ana kolu olan Murat Nehrine inşa edilen ve 2018 yılında faaliyete alınan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'nin, İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi'nin düzenlediği "Uluslararası Örnek SSB Baraj Projeleri Ödül Organizasyonu"nda "en iyi" ödülüne layık görüldüğü duyuruldu.

İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Örnek SSB Baraj Projeleri Ödül Organizasyonu, (International Milestone RCC Dam Project Award) 4 yılda bir yapılıyor.

Türkiye'den ise Devlet Su İşleri tarafından aday gösterilen Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi, 9 aday ile birlikte finale kaldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törende ödülü DSİ Barajlar Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan ve Kalehan Enerji Grubu Genel Müdürü Gültekin Keleş birlikte teslim aldı.

8 kişilik uzman ekip tarafından yapılan değerlendirmede Yukarı Kaleköy Baraj ve HES Projesi'ni öne çıkartan özellikleri yapılan ödül açıklamasında şöyle duyuruldu:

"Fırat Nehri'nin ana kolu olan ve yüksek sel potansiyeline sahip Murat Nehri üzerine yapılan proje ile havzadaki taşkın riski azaltıldı. Proje, 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.Projenin inşası esnasında 4 binden fazla kişiye istihdam sağlandı. En kurak dönemde dahi 24 saat kesintisi olmak üzere 'can suyu' bırakılarak ekolojik sistemin devamı desteklendi. Sosyal sorumluluk bilinci ile gerek inşaat döneminde gerekse de işletme aşamasında projeden etkilenen civar kasabalardaki yaklaşık 250 üniversite öğrencisine aylık eğitim destek bursu sağlandı. Yerel spor kulüpleri desteklendi.Elektromekanik teçhizatta İleri teknoloji kullanıldı, maksimum verimlilik elde edildi." (Fotoğraflı)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
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