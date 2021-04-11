Yukarı Nasırlı Köyü karantina altına alındı - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamlığı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca son bir haftada artan korona virüs vakaları dolayısıyla Yukarı Nasırlı köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Alınan kararlar doğrultusunda Yukarı Nasırlı köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. - ADIYAMAN

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu