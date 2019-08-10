Son Dakika Haberleri: Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı
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Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı

42 dakika önce

Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı, System.String[]
Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu. Mezarların başında dua eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaretçi akınına uğrayan Yukarı Tekke Mezarlığı'nda vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği mekanlardan birisi de Abdulvahabi Gazi Türbesi oldu. Türbeye girerek dua etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. - SİVAS
Kurban Bayramı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:48 Kaynak: İHA
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