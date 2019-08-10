Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı
42 dakika önce
Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:48 Kaynak: İHA
'ta Kurban Bayramı
arifesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu. Mezarların başında dua eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu.
Ziyaretçi akınına uğrayan Yukarı Tekke Mezarlığı'nda vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği mekanlardan birisi de Abdulvahabi Gazi Türbesi oldu. Türbeye girerek dua etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. - SİVAS
Erzurum'da kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum