Yukarıda Neler Oluyor ! Bu Garip Olay, 2019 Yılında Dünyamız'da Gerçekleşti.
1 saat önce
Yukarıda Neler Oluyor ! Bu Garip Olay, 2019 Yılında Dünyamız'da Gerçekleşti.
Yukarıda Neler Oluyor ! Bu Garip Olay, 2019 Yılında Dünyamız'da Gerçekleşti...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:32 Kaynak: Youtube
Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!