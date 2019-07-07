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Yukarıkaraören Mahallesi 20. Geleneksel Güreş ve Kültür Festivali

33 dakika önce

Kızılcahamam'da Yukarıkaraören Mahallesi 20. Geleneksel Güreş ve Kültür Festivali yapıldı.

Yukarıkaraören Mahallesi 20. Geleneksel Güreş ve Kültür Festivali, System.String[]
Kızılcahamam'da Yukarıkaraören Mahallesi 20. Geleneksel Güreş ve Kültür Festivali yapıldı.

Mahalledeki festival alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Tunay Tamer, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çeşitli gösterilerin sunulduğu festivalde, mahallenin gençleri karakucak güreşleri yaptı.
Yukarıkaraören Derneği, köye ve programa katkılarından dolayı Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkür etti.

Acar, bu geleneklerin, kültürlerin yaşatılması için çok büyük önem arz ettiğini belirterek, belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.
Etkinlikte, gelecek yıl gerçekleştirilecek 21. Geleneksel Güreş ve Kültür Festivali için ağalık seçimi de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:43 Kaynak: AA
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
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