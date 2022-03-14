Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı

14.03.2022 12:58

Muş'ta merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar ve fırtına nedeniyle tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

Muş'ta merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar ve fırtına nedeniyle tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden Muş'ta, geçen haftadan bu yana kar aralıklarla devam ediyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıkta 1800 rakımlı 80 haneli Yukarıyongalı köyünde, tek katlı evler, ahırlar, araçlar ve hayvanlar için biriktirilen otlar kar altında kaldı.

İş makinelerinin giremediği bölgelerde kendi imkanlarıyla açtıkları yolları kullanan köylüler, evlerin çevresinde biriken karları da güçlükle temizleyebildi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, gazetecilere, bahar mevsimini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirtti.

Kardan tüneller açarak ahırlara ve komşulara gidebildiklerini anlatan Omur, "Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz kar altında kayboldu. 57 yaşındayım, ilk kez bu kadar kar yağdığını görüyorum. Bütün evlerin önünde tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz. Bugünlerde iki metreden fazla kar yağdı." ifadelerini kullandı.

"Evden tünel açarak çıktım

Mikail Özçelik ise köyde bir haftadan bu yana yağan kar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Evden çıkamıyoruz. Sabah evden tünel açarak çıktım. İki metreden fazla kar var. Yazı beklerken kış bizi yakaladı. Hayvanların yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar gördüm." diye konuştu.

79 yaşındaki Sabri Yöndem de "Yıllardır ilk kez bu kadar kar yağdığını gördüm. Kış geri geldi. Evin önünü kürekle temizliyorum. Her gün kar atıyorum." dedi.

Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı
Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı
Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı

YORUMLAR
500
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi buldu, köylüler evlerinden tünel açarak çıktı Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi buldu, köylüler evlerinden tünel açarak çıktı Ölümden saniyelerle kurtuldular Ölümden saniyelerle kurtuldular

Yukarıyongalı, Fırtına, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:44:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement