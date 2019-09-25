Yukatel denizlispor: 0-4

Yukatel Denizlispor karşılaşmayı 4-0 kazanarak kupada bir üst tura yükseldi.

77'nci dakikada Mbamba'nın uzun pasında topu kontrol edip soldan ceza sahasına giren Sacko, meşin yuvarlağı içeri gönderdi. Hacettepe'nin savunma oyuncusu Ali Eren'in ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti: 0-4.

72'nci dakikada konuk ekip farkı açtı. Olcay Şahan'ın yerden pasında ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, düzgün bir vuruşla kendisinin 2'nci, takımının ise 3'üncü golünü kaydetti: 0-3.

GOLLER: Dk. 8 ve 72 Oscar Estupinan, Dk. 50 Recep Niyaz, Dk. 77 Ali Eren Karadağ (Kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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