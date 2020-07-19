Yukatel Denizlispor: 1-0 - Son Dakika

Yukatel Denizlispor: 1-0

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Emircan (Dk. 67 Fernandes), Efecan (Dk.85 Onur), Juanfran, N'Sakala, Cisse, Siopis, Tzavellas, Bakasetas, Caulker, Musa (Dk.

Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Emircan (Dk. 67 Fernandes), Efecan (Dk.85 Onur), Juanfran, N'Sakala, Cisse, Siopis, Tzavellas, Bakasetas, Caulker, Musa (Dk. 77 Mustafa Pektemek)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Hüseyin, Mustafa Yumlu, Rodallega (Dk. 75 Estupinan), Murawski, Sacko, Aissati, Oğuz, Recep (Dk.85 Özgür Çek), Bergdich, Zeki, Sackey (Dk. 65 Mbamba)

GOL: Dk.90+5 Onur Bulut

SARI KART: Steven Caulker (Alanyaspor), Estupinan (Denizlispor)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

9'uncu dakikada sağ kanatta gelişen Denizlispor kontra atağında Murawski'nin pasında topla buluşan Recep, Alanyaspor kalesini yokladı. Kaleci Marafona topu kornere çeldi.

24'üncü dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna Musa ceza sahası çizgisinden topa sert vurdu ancak top auta çıktı.

30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Efecan, ceza sahası içindeki Bakasetas'a pasını verdi. Bakasetas'ın şutu yandan dışarı çıktı.

49'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Tzavellas'ın ara pasında topla buluşan Emircan topu ileri taşıyarak ceza sahası yayına koşu yapan Bakasetas'a verdi. Bakasetas topu kontrol ederek sert vurdu, top az farkla auta gitti.

58'inci dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Musa topa yükselirken kaleci Hüseyin topu kontrol etti.

81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza sahası içinden ortaladığı topu arka direkte alan Cisse yavaş vurdu, top kaleci Hüseyin'de kaldı.

90+5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Fernandes, ceza sahası içindeki Onur'a topu aktardı. Bu oyuncu ise sağdan gelişine sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor yeni sezonda giyeceği formalarını Cuma günü sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile tanıttı. Askeri kamuflajlı formasını bu sezon evinde oynadığı son maç olan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında giymeyi planlayan turuncu yeşilliler, hakem Fırat Aydınus ve ekibinin de siyah forma giymesi nedeniyle bu kararından vazgeçti. Gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'un kamuflajlı forması taraftarın büyük beğenisini topladı.

Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor takımları maç öncesi sahaya kadına şiddete dur de tişörtleriyle çıktı.


- Antalya
Aytemiz Alanyaspor, Fırat Aydınus, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor: 1-0 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:25 Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 20:40 Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
23:25
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
20:40
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 05:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor: 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]