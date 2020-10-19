Yukatel Denizlispor: 1-2 - Son Dakika

Yukatel Denizlispor: 1-2

19.10.2020 22:02
Yukatel Denizlispor: 1-2, System.String[]

STAT: EryamanHAKEMLER: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan BarçınGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt - Johansson, Toure, Angelo, Polomat, Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş), Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite), Stancu (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barçın

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt - Johansson, Toure, Angelo, Polomat, Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş), Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite), Stancu (Dk. 90 Gökhan Altıparmak)YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon - Özer Özdemir, (Dk. 89 Oğuz Yılmaz), Mustafa Yumlu, Subotic, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Mensanovic (Dk. 71 Sacko), Varela (Dk. 63 Aissati), Sagal, Rodallega (Dk. 89 Dossevi)GOLLER: Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği) - Dk. 22 Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Denizlispor)SARI KART: Motta (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

22'nci dakikada Yukatel Denizlispor'da Sagal'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından topa yükselen Subotic'in kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.45+1'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Recep Niyaz topu Rodallega'ya aktardı. Rodallega yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top filelere gitti: 0-2.58'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Polomat'ın pasıyla buluşan Johansson topu auta gönderdi.62'nci dakikada Ayite'nin Özer tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Stancu kullandı.64'üncü dakikada Stancu'nun kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü.69'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Sagal'in şutunda kaleci Nordfelt son anda topu kornere çeldi.81'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Rodallega'ın şutunda kaleci Nordfelt son anda topu kornere çeldi.85'inci dakikada Sagal'ın pasıyla buluşan Rodallega, yaklaşık 30 metreden vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü.90'ıncı dakikada Gençlerbirliği, Ayite'nin ortasında Candeias'la golü buldu: 1-2.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Yukatel Denizlispor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.


Murat Yıldırım, Denizlispor, Sefa Yılmaz, Kolo Toure, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor: 1-2 - Son Dakika Spor

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