Yukatel Denizlispor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor: 2-0 - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor: 2-0

7 saat önce

Özgür KABAN / STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim BozbeyKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 87 İlhan Depe), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 60 Tarkan Serbest), Koita (Dk.

Yukatel Denizlispor: 2-0, System.String[]

Özgür KABAN/

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 87 İlhan Depe), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 60 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 77 Gohou)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak - Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür Çek, Sackey (Dk. 81 Recep Niyaz), Murawski, Aissati (Dk. 68 Estupinan), Sacko (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Barrow, Rodallega

GOLLER: Dk. 22 Brecka, Dk. 83 Hajradinovic (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Meriah, Tirpan (Kasımpaşa) - Sackey (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 22'nci dakikada Brecka ve 83'üncü dakikada Hajradinovic'in attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa bu sonuçla 7 maç sonra 3 puana kavuştu.

22'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Aytaç Kara ortasını yaptı. Arka direkte Brecka'nın kafa vuruşunda top kaleci Stackhowiak'dan döndü. Dönen topla tekrar buluşan Çek savunma oyuncusu, pozisyonu tamamladı: 1-0.

32'nci dakikada sol kanattan gelişen Yukatel Denizlispor atağında Aissati'nin ceza sahası sol çarpazından yaptığı sert vuruşta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39'uncu dakikada ceza sahası üzerinde topla buluşan Aytaç Kara önünü boşalttıktan sonra vuruşunu yaptı. Denizlispor savunmasına çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

46'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barrow'un uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan topu kornere çeldi.

57'nci dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Yumlu'nun vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.

74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ndolga'nın çizgiye inip topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kontrol eden Hajradinovic'in zayıf vuruşunda top kaleci Stachowiak'ta kaldı.

83'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Haddadi'nin pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Hajradinovic, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.


Denizlispor, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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