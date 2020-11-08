Yukatel Denizlispor: 2-0 - Son Dakika

Yukatel Denizlispor: 2-0

08.11.2020 15:35
Yukatel Denizlispor: 2-0, System.String[]

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet YıldırımYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Acquah, Cueva (Dk.37 Youssuf), Lukoki (Dk.65 Topalli), Hadebe, Tetteh, Semih, Hafes, Zeki (Dk.36 Murat), Kubilay (Dk.85 Ahmed), Adem (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet YıldırımYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Acquah, Cueva (Dk.37 Youssuf), Lukoki (Dk.65 Topalli), Hadebe, Tetteh, Semih, Hafes, Zeki (Dk.36 Murat), Kubilay (Dk.85 Ahmed), Adem (Dk.65 Olcay)YUKATEL DENİZLİSPOR: Fane- Oliveira, Subotic, Dirk, Rodallega, Mesanoviç (Dk.74 Mattheiu), Recep (Dk.65 Özer), Oğuz (Dk.58 Radoslaw), Leismann, Nicolas, İsmail (Dk.74 Varela)GOLLER: Dk.7 Kubilay, Dk.17 Acquah (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Lukoki (Yeni Malatyaspor) Leismann, Radoslaw (Denizlispor)Süper Lig'in 8'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. 2'nci dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazdan Karim Hafez ortasını yaptı. Savunma topu uzaklaştırdı.5'inci dakikada kale ağzından Muris Mesanovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.7'nci dakikada Lukoki'nin açtığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi: 1-0.13'üncü dakikada Leismann, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.17'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın çektiği şutta top ağlara gitti: 2-0.18'inci dakikada Adem Büyük, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, topu kaleci Costel Pantilimon kurtardı.21'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.36'ncı dakikada Marvin Bakalorz rakip yarı alanın ortalarında şutunu çekti, top dışarı çıktı.45'inci dakikada Mesanovic tarafından çekilen şutta topu kaleci Abdulsamed kurtardı.52'nci dakikada Ismail Aissati, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.68'inci dakikada sol çaprazdan kaleyi gören Hades, şunutu çekti top auta çıktı.Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Mete Kalkavan, Murat Kubilay, Erdem Bayık, Denizlispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor: 2-0 - Son Dakika Spor


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