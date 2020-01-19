Yukatel Denizlispor: 2-1

Kart sınırında bulunan Marcao, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 4'üncü dakikasındaki pozisyonda sarı kart gören Marcao, ligin 19'uncu haftasında oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Müsabaka sarı kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

46'ncı dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza sahasına yakın bir noktada, sol çaprazda topla buluşan Seri'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla sol kale direği dibinden auta çıktı.

26'ncı dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. Yan hakemin uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sonrasında VAR odasından gelen uyarıyla hakem, golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-0.

22'nci dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Ömer, pasını altıpas içine doğru çıkardı. Emre'nin de dokunduğu top altıpas içinde Falcao'ya geldi. Falcao'nun vuruşunda kaleciden seken topu defans kornere çeldi.

16'ncı dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Akbaba, ara pasını ceza sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Falcao'nun gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.

7'nci dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Rodallega'nın vuruşunda direğe çarpan top yükseklik kazanarak oyun alanına geri döndü.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, evinde Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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