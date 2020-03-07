Yukatel Denizlispor: 2-2

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Can Satman, İlker Takpak

KIRMIZI KART: Dk.44 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Tolgay Arslan, Hasan Ali Kaldırım , Ozan Tufan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Altay (Fenerbahçe) - Oscar Estupinan, Murawski, Özgür Çek, Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakada Fenerbahçe'nin gollerini 22'nci dakikada Ozan Tufan ve 90+2'nci dakikada Serdar Aziz kaydederken, Yukatel Denizlispor'un golleri 45'inci dakikada penaltıdan Murawski ve 75'inci dakikada Mustafa Yumlu'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe üst üste 6'ncı lig maçında da galip gelemezken, puanını 40 yaptı ve maç fazlasıyla 7'nci sırada yer aldı. Yukatel Denizlispor ise puanını 28 yaparak, maç fazlasıyla 10'uncu sıraya yükseldi.

3'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

14'üncü dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında penaltı noktasında topla buluşan Barrow'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'dan oyun alanına döndü.

21'inci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak kornere çeldi.

22'nci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

24'üncü dakikada Barrow'un ortasına kaleci Altay boşa çıktı. Altay'ı geçen meşin yuvarlak sağda Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

31'inci dakikada Tolgay'ın pası ile ceza sahası içinde buluşan Vedat'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu Stackhowiak oyun alanına çeldi. Dönen topu Denizlispor savunması kornere gönderdi.

41'inci dakikada Murawski'nin ceza sahsı dışından çektiği şutta top Tolgay Arslan'ın eline çarptı. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Zorbay Küçük, Tolgay Arslan'a ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı ve penaltı noktasını gösterdi.

45'inci dakikada topun başına geçen Murawski'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

67'nci dakikada Serdar Aziz 'in uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

74'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen kaleci Altay, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

75'inci dakikada Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte bulunan Mustafa Yumlu meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 1-2.

90'ıncı dakikada Recep Niyaz ile verkaça giren Rodellega, Altay'ı geçmek istedi. Altay'ın müdahalesinin ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Serdar Aziz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

90+5'inci dakikada Onazi, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürdükten sonra Özgür Çek'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda Isla topu çizgiden çıkararak kornere gönderdi.

Karşılaşma 2-2'lik skorla son buldu.