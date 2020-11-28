Yukatel Denizlispor: 3-3 - Son Dakika

Yukatel Denizlispor: 3-3

28.11.2020 18:26
Yukatel Denizlispor: 3-3, System.String[]

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim BozbeyMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 85 Ravil Tagir), Ponck, Skrtel, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Azubuike), Mahmut Tekdemir (Dk. 78 Guiliano), Visca (Dk.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 85 Ravil Tagir), Ponck, Skrtel, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Azubuike), Mahmut Tekdemir (Dk. 78 Guiliano), Visca (Dk. 68 Hasan Ali), Chadli, Guldbrandsen, Demba Ba (Dk. 78 Berkay)YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon – Lopes (Dk. 46 Bergdich), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Murawski, Bakalorz (Dk. 46 Mesanovic), Aissati, Sacko (Dk. 82 Recep Niyaz), Sagal, RodallegaGOLLER: Dk. 11 ve Dk. 21 Guldbrandsen, Dk. 60 Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Dk. Özer, Dk. 90+2 Rodallega, Dk. 90+7 (P) Murawski (Yukatel Denizlispor)SARI KARTLAR: Chadli, Skrtel (Medipol Başakşehir) - Lopes (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Medipol Başakşehir, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı.11'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Guldrbrandsen, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.21'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasıyla sağ tarafta topla buluşan Guldrbrandsen, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.60'ıncı dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Visca'nın kullandığı korner sonrasında ön direkte topla buluşan Ba'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.62'nci dakikada Sacko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Özer'in vuruşunda top filelerle buluştu: 3-1.90+2'nci dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sagal'ın ceza sahası içine gönderdiği topta Ravil Tagir'in ters dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan sekti. Dönen topu takip eden Rodallega'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.90+4'üncü dakikada Mustafa Yumlu, Skrtel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Öncesinde pozisyonu devam ettiren Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

90+7'nci dakikada penaltı atışının kullanan Murawski, maçın skorunu belirledi: 3-3.


- İstanbul

Volkan Babacan, Arda Kardeşler, Denizlispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor: 3-3 - Son Dakika Spor


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