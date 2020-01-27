Yukatel Denizlispor, 4 haftadır kazanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, 4 haftadır kazanamıyor - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, 4 haftadır kazanamıyor

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, ligde çıktığı son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, ligde çıktığı son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra ilk devrenin son maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İkinci yarıya 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, dün de sahasında Antalyaspor'a 3-0 yenildi.

Denizli temsilcisi, ligin ilk yarısında Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını kayıpsız geçmişti.

İç sahada Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından 3 maçta galibiyet alamayan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ligde 19. haftayı 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 22 puanda geçen yeşil-siyahlı ekip 12. sırada yer alıyor. Geride kalan 19 maçta 20 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 28 gol gördü.

Yeşil-siyahlı ekip, 3 Şubat Pazartesi günü 20. hafta mücadelesinde Göztepe'yi konuk edecek.

Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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