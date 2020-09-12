Yukatel Denizlispor: 5-1

STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Esat Sancaktar (xx), Alpaslan Dedeş (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xxx), Atınç (xxx) (Dk. 86 Titi), Alpaslan (xxx), Berkan (xx), Yalçın (xx) (Dk. 86 Efe), Soner (xx), Halil (xxx) (Dk. 80 Burekovic), Mossoro (xxx) (Dk. 61 Kubilay xx), Tripic (xxx), Ideye (xx) (Dk. 80 Ndiaye)YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (x) - Lopes (xx), Oğuz (xx), Mustafa (x), Bergdich (xx), Aissati (x) (Dk. 65 Recep x), Bakalorz (x) (Dk. 82 Özgür), Murawski (xx), Sacko (xx), Rodallega (x), Mesanovic (x) (Dk. 54 Sagal x)GOLLER: Dk. 10 Alpaslan (Göztepe) (Pen.), Dk. 25 Atınç, Dk. 43 Halil, Dk. 50 Mossoro, Dk.71 Tripic (Göztepe) - Dk. 62 Oğuz (Denizlispor)SARI KARTLAR: Rodallega, Murawski, Mustafa (Denizlispor)Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor'u konuk eden Göztepe, Ege derbisinden 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar sezona galibiyetle başlarken, konuk ekip ise İzmir'den üzgün ayrıldı.7'nci dakikada Berkan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Rodallega'nın Alpaslan'a müdahalesinin ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.10'uncu dakikada atışı kullanan Alpaslan, kaleci Cenk'i ters köşeye yatırarak topu filelere gönderdi: 1-0.25'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Berkan'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselerek düzgün bir kafa vuruşu yapan Atınç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.43'üncü dakikada fark 3'e çıktı. Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Halil, kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak fileleri sarstı: 3-0.50'nci dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Mossoro, ağları havalandırdı: 4-0.62'nci dakikada Lopes'in ön direğe kestiği topta Oğuz kaleye doğru kafa vuruşunu yaptı. Direkten seken top filelere gitti: 4-1.65'inci dakikada Murat'ın sağ köşeden yaptığı ortada topla buluşan Soner'in sert vuruşunda top kaleci Cenk'te kaldı.71'inci dakikada Göztepe farkı yeniden 4'e çıkardı. Tripic yaklaşık 35 metreden vurduğu sert şutunda meşin yuvarlağı köşeye gönderdi: 5-1.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 22:09 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Yukatel Denizlispor: 5-1 - Son Dakika Spor