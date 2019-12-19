Yukatel Denizlispor'a tur için beraberlik yetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'a tur için beraberlik yetti - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'a tur için beraberlik yetti

6 saat önce

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 5-3 kazanan yeşil-siyahlıların gollerini 6 ve 30. dakikalarda Estupinan atarken, Altınordu bu gollere ikinci yarıda 52 ve 79. dakikalarda Kemal Rüzgar'la karşılık verdi.

Yukatel Denizlispor'a tur için beraberlik yetti, System.String[]

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 5-3 kazanan yeşil-siyahlıların gollerini 6 ve 30. dakikalarda Estupinan atarken, Altınordu bu gollere ikinci yarıda 52 ve 79. dakikalarda Kemal Rüzgar'la karşılık verdi.


Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Denizlispor ve TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu, kupadaki Ege derbisine yedek ağırlıklı kadrolarla çıktı.


MAÇTAN DAKİKALAR


6. dakikada Denizlispor öne geçti. Mehmet Akyüz ceza sahası dışından sert vurdu, kaleciden seken topa Estupinan'ın yaptığı kafa vuruşu filelere gitti: 1-0.


19. dakikada ev sahibinden Sedat'ın sol kanattan savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Recep, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş yaptı. Top yandan auta gitti. 28. dakikada Altınordu atağında Egehan'ın pasında topla buluşan Kemal Rüzgar'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Tolgahan'da kaldı.


30. dakikada fark 2'ye çıktı. Asım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Recep ceza sahası içinde kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesiyle üst direkten dönen topu önünde bulan Estupinan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.


Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.


48. dakikada sol kanattan Burak'ın yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Estupinan'ın vuruşu üstten auta gitti. 52. dakikada Altınordu golü buldu. Kemal Rüzgar'ın yaklaşık 20 metre uzaklıktan yaptığı sert vuruş, savunmada Kadir'e çarpıp ağlara gitti: 2-1.


59. dakikada Hüseyin Atakan'ın ceza sahasının solundan yaptığı yerden vuruş kaleci Tolgahan'da kaldı.


79. dakikada skor eşitlendi. Hüseyin Atakan, sol kanattan ceza sahasına girip çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Hüseyin'den dönen topu Kemal Rüzgar ağlara yolladı: 2-2.


Mücadele bu skorla bitti.


STAT: Denizli Atatürk


HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Ata Yıldırım (xx), Hakan Karabalcık (xx)


YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (xx) (Dk. 77 Hüseyin x) - Emre (xx), Kadir (xx), Sackey (xx) (Dk. 67 Mustafa x), Sedat (xx), Mehmet Akyüz (xx), Asım (xx) (Dk. 71 Olcay x), Mbamba (xx), Burak (xx), Recep (xxx), Estupinan (xxxx), ALTINORDU: Ali Emre (xx) - Furkan (xx), Yusuf (xx) (Dk. 46 Alperen x), Kahraman (xx), Ali Mert (xx), Berkay (xx), Egehan (xx), Burak İnce (xxx), Kemal Rüzgar (xxxx), Muzaffer (x) (Dk. 71 Muhammed Mert x), Yasin Ozan (x) (Dk. 46 Hüseyin Atakan xx) GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 30 Estupinan (Denizlispor) Dk. 52 ve Dk. 79 Kemal Rüzgar (Altınordu)


Mehmet Akyüz, Denizlispor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta N'Koudou sevinci
Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor

Son Dakika Haberleri
00:04 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
00:02 Trabzonspor-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor
00:00 Trabzonspor-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor
23:57 Dukla Liberec 3-0 Galatasaray HDI Sigorta - Son Dakika Spor
23:57 Fenerbahçe'nin Zenit yenilgisinin ardından Zeljko Obradovic'ten kafa karıştıran açıklamalar! - Son Dakika Spor
22:51 Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı - Son Dakika Spor
21:19 Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:09:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor'a tur için beraberlik yetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]