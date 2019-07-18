Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor-Altay: 3-1 (GENİŞ HABER)
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Yukatel Denizlispor-Altay: 3-1 (GENİŞ HABER)

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Altay ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Yukatel Denizlispor-Altay: 3-1 (GENİŞ HABER), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Altay ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.
Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor ve Altay, hazırlık maçında Zafer Stadyumu'nda karşılaştı. Yukatel Denizlispor maça Adam Stachowiak - Tiago Lofes, Cristian Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Keremcan Akyüz, Kibong A Mbamba, Burak Altıparmak, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık ve Hugo Rodallega ilk 11'i ile çıktı. Tolgahan Acar, Hüseyin Altıntaş, Sedat Şahintürk, M.Himmet Ertürk, Kadir Kurt, Emre Sağlık, Asım Aksungur, Murathan Sütçü, Alihan Kalkan, Moriba Tokpa Lamah ve Ebuka James Michael ise yedek kadroda yer aldı.
MAÇIN İLK GOLÜ ALTAY'DAN GELDİ
Altay'ın 8'inci dakikada Kappel'le bulduğu gole Yukatel Denizlispor 13'üncü dakikada Rodallega ile karşılık verdi.  Denizlispor, 30'uncu dakikada Burak Çalık'ın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Yukatel Denizlispor, 71'inci dakikada Burak Altıparmak'ın attığı golle Altay karşısında farkı 2'ye çıkardı ve  ilk hazırlık maçından 3-1 galibiyetle ayrıldı.


Burak Altıparmak, Denizlispor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
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