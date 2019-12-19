Yukatel Denizlispor-Altınordu maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 5-3 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükselen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularını tebrik etti.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk karşılaşmada elde ettikleri avantajla bugün kendi evlerinde tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Bakıldığı zaman aslolan burada bir üst tura çıkmaktı. O anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama özellikle 2-0'dan 2-2'ye yakalanmak bizim gibi bir takım için çok da doğru bir davranış değil. Bununla ilgili muhakkak kendi içimizde analiz yapacağız. Özellikle bugün oynayan oyuncularımızın son halini görme adına da bize önemli veriler verdiğini düşünüyorum. Kupada tabii ki hedef gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek için mücadele edeceğiz. Bugün kupa ayağını bitirdik, yarın itibariyle lige döneceğiz."

Ligde çok fazla forma şansı bulamayan oyunculara yer verilen maçta sporcuların performansına ilişkin soruya Özdilek, "Bunu kendi içimizde muhakkak değerlendireceğiz. Tabii ki hazır olanlar var, beklediğimin altında kalanlar da çok fazla. Onun irdelemesini birebir yapacağız. Çünkü antrenman maçı da olsa kupa maçı da olsa lig maçı da olsa bizim anlayışımız kaybetmeme ve kazanma odaklı olmak. Bugün özellikle ilk devrede ortaya koyduğumuz ciddiyet, kazanma arzusu çok yüksek. O anlamda evet ama ikinci yarı bunun tam tersi. Biraz rahatlama, biraz gevşeme. Bu da iki gol yememize sebep oldu. Ama iki ayaklı bir müsabakada tur atlamak önemliydi, oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Eroğlu: "Fırsatları değerlendirseydik en azından moral olabilirdi"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da mücadeleye iyi başladıklarını ancak bireysel hatadan yedikleri gollerle oyun düzenlerinin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Devre arasında oyuncularla konuştuğunu aktaran Eroğlu, "Bunun devamında da ikinci yarı daha derli topluyduk ve topa sahip olarak oynadık. 2-2'den sonra fırsatlar geldi ama değerlendiremedik. Turu belki ilk maçta kaybettik ama maçı kazanma anlamında son fırsatları değerlendirseydik en azından moral olabilirdi." şeklinde konuştu.

Eroğlu, artık lige bakacaklarını ve bugünkü maçta birçok genç oyuncunun performansını görme imkanı bulduklarını da sözlerine ekledi.