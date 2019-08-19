Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
1 saat önce
Süper Lig'de sezona Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek başlayan Yukatel Denizlispor, 2. haftada 25 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:12 Kaynak: AA
Süper Lig'de sezona Galatasaray
'ı 2-0 mağlup ederek başlayan Yukatel Denizlispor
, 2. haftada 25 Ağustos Pazar günü Antalyaspor
'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Galatasaray maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı yaptı.
Diğer futbolcular ise koordinasyon, pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Yeşil-siyahlı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe ilk yarıda Gazişehir'e top göstermedi Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda "Lider geliyor" tezahüratında bulundu Fenerbahçe 123 hafta sonra lider Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte puan durumu