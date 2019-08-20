Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

54 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hafta sonu karşılaşacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hafta sonu karşılaşacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklarını tecrübeli teknik adam Yücel İldiz gözetiminde yaptı. Teknik ve kondisyon hazırlıklı yapılan antrenmanda futbolcuların hayli neşeli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Eksik ya da sakat oyuncunun bulunmadığı antrenmanda kart cezalısının da bulunmadığı öğrenildi. - DENİZLİ
Haluk Ulusoy, Denizlispor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:02 Kaynak: İHA
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