Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-5 - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-5 - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-5

6 saat önce

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mehmet Metin (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Zeki (x), Sapunaru (xx), Oğuz (x), Lopes (x), Sacko (x) (Dk. 73 Mehmet Akyüz x), Sackey (x) (Dk.

Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-5, System.String[]

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mehmet Metin (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Zeki (x), Sapunaru (xx), Oğuz (x), Lopes (x), Sacko (x) (Dk. 73 Mehmet Akyüz x), Sackey (x) (Dk. 46 Aissati x), Murawski (xx), Barrow (x), Estupinan (xx), Rodallega (x)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xx) - N'Sakala (xxx), Welinton (xxxx), Caulker (xx), Baiano (xxx), Ceyhun Gülselam (xx) (Dk. 77 Musa Çağıran x), Salih Uçan (xx) (Dk. 84 Onur x), Djalma Campos (xxx), Bakasetas (xx), Efecan (xxx), Fernandes (xx) (Dk. 67 Cisse xx)

GOLLER: Dk. 83 Estupinan (Yukatel Denizlispor) - Dk. 35 ve Dk. 42 Welinton, Dk. 43 Djalma Campos, Dk. 78 Cisse, Dk. 86 Onur (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Lopes (Yukatel Denizlispor), Ceyhun, N'Sakala, Efecan (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'de 16'ncı hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor evinde Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Welinton (2), Djalma Campos, Cisse ve Onur kaydederken, Denizlispor adına tek gol Estupinan'ın ayağından geldi.  Denizlispor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken Alanyaspor ise 2 hafta aradan sonra galip geldi.

32'nci dakikada Denizlispor'un sağ kanattan Zeki ile kullandığı kornerde ceza sahası içinde Oğuz kafayı vurdu. Kaleciyi aşan topu Ceyhun çizgiden çevirdi.

35'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Salih'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Welinton topu ağlara gönderdi: 0-1.

42'nci dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Welinton'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

43'üncü dakikada Baiano sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahası içindeki Djalma Campos'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

78'inci dakikada Musa Çağıran'ın ortasında arka direkte Cisse topu filelerle yolladı: 0-4.

83'üncü dakikada Aissati'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Estupinan'ın sert şutunda top ağlara gitti: 1-4.

88'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Ceza sahasında Onur topu filelere yolladı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. İtiraz üzerine VAR'a giden ve pozisyonu inceleyen Hüseyin Göçek gol kararını verdi: 1-5.

Maçta başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.


- Denizli
Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Göçek, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:12 Kaynak: DHA
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