Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Altınordu ile yapılan karşılaşmada forma giyen oyuncular fitness çalışması yaptı, diğer oyuncular antrenman programında çalıştı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ısınma çalışmaları ile başlayan idman, teknik ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Kasık tendonunda yırtılma meydana gelen ve yaklaşık 1,5 ay takımdan ayrı kalacak olan sol kanat oyuncusu Zakarya Bergdich antrenmanda yer almadı.

Takımda kart cezalısı olan Mustafa Yumlu, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok
Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika... Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
22:18 UEFA'dan A Milli Takım'a "asker selamı" cezası - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
22:00 UEFA'dan skandal asker selamı kararı! - Son Dakika Spor
21:59 Ahmet Taşyürek: "Adana Demirspor'u tebrik ediyorum" - Son Dakika Spor
21:56 Uğur Tütüneker: "Takımımı kutluyorum" - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:24:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]