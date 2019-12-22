Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlisporlu futbolcular, Denizli Atatürk Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda üç gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması yaptı.

Takım, daha sonra tesislerde kampa girdi.

Antrenmana tedavisi Fransa'da devam eden savunma oyuncusu Zakarya Bergdich katılmadı.