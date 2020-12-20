Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

20.12.2020 16:04
Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar, System.String[]

SÜPER Lig'de son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile lider Aytemiz Alanyaspor'u karşı karşıya getiren maçta ev sahibi ekip lig tarihindeki 700'üncü randevusuna çıktı.

SÜPER Lig'de son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile lider Aytemiz Alanyaspor'u karşı karşıya getiren maçta ev sahibi ekip lig tarihindeki 700'üncü randevusuna çıktı. Denizlispor daha önce Süper Lig'de geçirdiği toplam 21 sezonda 212 galibiyet, 185 beraberlik ve 302 mağlubiyet aldı.

Ege ekibi ile Akdeniz temsilcisi tarihlerinde 17'nci randevuda karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan son 5 maçta Alanyaspor 4 kez galip ayrılırken, 1 maçta ise kazanan taraf Denizlispor oldu. Geçen sezon oynanan iki maçta da Alanyaspor 3 puanla sahadan ayrıldı.

Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Subotic, Dossevi, Özgür, Pantilimon ve Sakıb ile sarı kart cezalısı Bakalorz, bu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Konuk ekip Alanyaspor'da ise tedavileri süren Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam ile kırmızı kart cezalısı Babacar bu maçta forma giyemedi.Ev sahibinde geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında belindeki sakatlık gerekçesiyle formo giymeyen kaleci Pantilimon, bu maçta da stada gelmesine rağmen ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Üst üste ikinci kez ilk 11'de forma giyen Cenk Gönen, eski takımına karşı kaleyi korudu.Denizlispor, hafta içinde takımın başına getirdiği teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk karşılaşmaya çıktı. Kariyerinin ilk yılında takımını ligde zirveye çıkaran Alanyaspor'un teknik patronu Çağdaş Atan, eski kulübü Denizlispor'a karşı teknik direktör olarak ilk kez görev yaptı.Yeşil-siyahlı ekipte, Koşukavak geçen hafta 3-2 kaybedilen Kasımpaşa maçından 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Koşukavak, sağ kanatta Sacko'nun yerine Mesanovic'i sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı Bakalorz'un yerine ise Aissati'yi ilk 11'e dahil eden Koşukavak, sağ bekte Özer'in yerine tercihi Lopes oldu.Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise geçen hafta 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçınınkadrosunda tek değişiklik yaptı. Atan, geçen hafta orta sahada şans verdiği Berkan'ı kırmızı kartcezalısı Babacar'ın yerine sağ kanatta görevlendirdi. Atan, orta sahada ise Salih Uçan'a forma verdi. Tayfur, yine asıl mevkisi yerine defansın solunda oynadı.

Maçın başında iki takım da Süper Lig Kulüpler Birliği'nin ortak kararı gereği başlama düdüğü çaldıktan sonra 15 saniye boyunca topa müdahale etmeyerek yayıncı kuruluşun kulüplere ödeme yapmamasını protesto etti.


Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Sarı Kart, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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