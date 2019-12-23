Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, MKE Ankaragücü deplasmanında bu kayıplarını telafi etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, MKE Ankaragücü deplasmanında bu kayıplarını telafi etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk golü yedikleri 35. dakikaya kadar oyunun dengeli gittiğini belirtti.

İlk bölümde atacakları olası bir golün oyunun dengesini değiştirebileceğini vurgulayan Özdilek, "Bir anlık hata, 1-0 geriye düşmemize neden oldu. Daha sonra 2 dakika içinde 2 gol yedik. Bu enteresandı. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonlar vardı. Riskler aldık ve neticesinde beklemediğimiz bir skorla karşılaştık. Futbolda bunlar var. Beklentimin altında bir maç oldu. Ligin son haftası Ankara'da (MKE Ankaragücü maçında) inşallah bu kaybı telafi edip, devre arasına öyle gireceğiz." diye konuştu.

Takım olarak bugün fazla becerikli olmadıklarını dile getiren Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı:

" Mustafa Yumlu'yu aradık. Belki o olsa, ilk golü yemezdik. O bizim kilit oyuncumuz. Ancak maçtan sonra bahanelere sığınmayı da doğru bulmuyorum. Mevcut kadroyla doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi devre arasında gidermek zorundayız. Bu zor bir lig. Skor 3-0'ken bile oyuna ortak olabileceğimiz pozisyonlar bulduk. Beni en çok rahatsız eden, rakip stoperin 2 gol atması. Bu haftaya kadar çok güçlü geldik. Bir anlık dalgınlık, zaman zaman pahalıya mal olabiliyor. Bugün de bunu yaşadık."

Bulut: "Bu 3 puan bizi çok mutlu etti"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Sergiledikleri başarılı performansla üç puanı aldıklarını anlatan Bulut, "Bu 3 puan bizi çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Bugün muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularıma, galibiyetten başka bir şey düşünmememiz gerektiğini söyledim. Futbolcularım da bunu sahada en iyi şekilde uyguladılar. Birinci saniyeden itibaren maça çok iyi motive oldular. Son dakikaya kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Mehmet Özdilek, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:51 Kaynak: AA
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