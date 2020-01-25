Yukatel Denizlispor, Ben Youssef ile sezon sonuna kadar anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Ben Youssef ile sezon sonuna kadar anlaştı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Ben Youssef ile sezon sonuna kadar anlaştı

7 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 30 yaşındaki Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yukatel Denizlispor, Ben Youssef ile sezon sonuna kadar anlaştı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 30 yaşındaki Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Caen'den lacivert-beyazlı kulübe 6 Temmuz 2017'de 3 yıllığına imza atan Ben Youssef, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol attı


Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:01 
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