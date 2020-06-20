Yukatel Denizlispor - Beşiktaş: 1-5

STAT: AtatürkHAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (x) - Lopes (xx), Mustafa (x) (Dk. 89 Youssef), Oğuz (x) (Dk. 85 Muhammed), Bergdich (x), Mbamba (x) (Dk. 79 Özgür), Murawski (x), Olcay (x) (Dk.

STAT: Atatürk HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx) YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (x) - Lopes (xx), Mustafa (x) (Dk. 89 Youssef), Oğuz (x) (Dk. 85 Muhammed), Bergdich (x), Mbamba (x) (Dk. 79 Özgür), Murawski (x), Olcay (x) (Dk. 51 Sedat x), Aissati (xx), Sacko (x) (Dk. 46 Estupinan xx), Rodalelga (xx) YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (x) - Lopes (xx), Mustafa (x) (Dk. 89 Youssef), Oğuz (x) (Dk. 85 Muhammed), Bergdich (x), Mbamba (x) (Dk. 79 Özgür), Murawski (x), Olcay (x) (Dk. 51 Sedat x), Aissati (xx), Sacko (x) (Dk. 46 Estupinan xx), Rodalelga (xx) BEŞİKTAŞ: Ersin (xxx) - Gökhan (xxx), Ruiz (xx) (Dk. 68 Erdogan x), Roco (xxx), Rıdvan (xxx), Atiba (xx), Eleny (xx), Ljajic (xxx) (Dk. 82 BEŞİKTAŞ: Ersin (xxx) - Gökhan (xxx), Ruiz (xx) (Dk. 68 Erdogan x), Roco (xxx), Rıdvan (xxx), Atiba (xx), Eleny (xx), Ljajic (xxx) (Dk. 82 Kartal x), Lens (xxx) (Dk. 75 Diaby xx), Nkoudou (xxx) (Dk. 69 Boyd xx), Burak (xxx) (Dk. 81 Umut x) GOLLER: Dk. 10 Burak, Dk. 61 Gökhan, Dk. 67 Nkoudou, Dk. 75 Ljajic, Dk. 78 Diaby ( GOLLER: Dk. 10 Burak, Dk. 61 Gökhan, Dk. 67 Nkoudou, Dk. 75 Ljajic, Dk. 78 Diaby ( Beşiktaş ) - Dk. 53 Estupinan ( Denizlispor SARI KARTLAR: Dk. 45 Mbamba, Dk. 59 Oğuz (Denizlispor) SARI KARTLAR: Dk. 45 Mbamba, Dk. 59 Oğuz (Denizlispor) Süper Lig'de geçen hafta evinde Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş, deplasmanda Ege ekibi Yukatel Denizlispor'u farklı mağlup etti. İlk yarıyı 10'uncu dakikada Burak'ın golüyle önde kapatan siyah-beyazlılar, 53'üncü dakikada Estupinan'ın golüne engel olamadı. Beşiktaş, önce Gökhan'la yeniden öne geçti, fark Nkoudou, Ljajic ve Diaby'nin golleriyle geldi. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından puanını 47 yapıp üst sıralar için umudunu korudu. 10'uncu dakikada konuk takım öne geçti. Ljajic'in ortasında ceza sahasında Ruiz kafayı vurdu, kaleci Tolgahan'dan seken topu iyi takip eden 10'uncu dakikada konuk takım öne geçti. Ljajic'in ortasında ceza sahasında Ruiz kafayı vurdu, kaleci Tolgahan'dan seken topu iyi takip eden Burak Yılmaz ise ağları havalandırdı: 0-1. 15'inci dakikada 15'inci dakikada Adem Ljajic 'in yaptığı ortada Elneny ceza alanı içinden vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı. 29'uncu dakikada Aissati'nin kullandığı kornerde, Mustafa'nın ceza sahası içinde yükselerek yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı. 29'uncu dakikada Aissati'nin kullandığı kornerde, Mustafa'nın ceza sahası içinde yükselerek yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı. 31'inci dakikada Aissati'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Lopes'in yerden sert şutu az farkla auta gitti. 31'inci dakikada Aissati'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Lopes'in yerden sert şutu az farkla auta gitti. 53'üncü dakikada Denizlispor maçta eşitliği yakaladı. Yeşil-siyahlı ekipte Murawski'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Estupinan'ın vuruşu filelere gitti: 1-1. 53'üncü dakikada Denizlispor maçta eşitliği yakaladı. Yeşil-siyahlı ekipte Murawski'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Estupinan'ın vuruşu filelere gitti: 1-1. 61'nci dakikada Beşiktaş yeniden üstünlük sayısını buldu. Ljajic sol kanattan etkili ortasına Gökhan'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-2. 61'nci dakikada Beşiktaş yeniden üstünlük sayısını buldu. Ljajic sol kanattan etkili ortasına Gökhan'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-2. 67'nci dakikada Beşiktaş golleri üçledi. Burak'ın pasında topla buluşan N'koudou ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruş ağlara gitti: 1-3. 67'nci dakikada Beşiktaş golleri üçledi. Burak'ın pasında topla buluşan N'koudou ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruş ağlara gitti: 1-3. 75'inci dakikada konuk takım farkı 4'e çıkardı. Burak'ın pasında topla buluşan Ljajic'in ceza sahası dışından etkili şutu ağlara gitti: 1-4. 75'inci dakikada konuk takım farkı 4'e çıkardı. Burak'ın pasında topla buluşan Ljajic'in ceza sahası dışından etkili şutu ağlara gitti: 1-4. 78'inci dakikada Beşiktaş 5'inci golü buldu. Elneny'in yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Diaby'nin vuruşu filelerle buluştu: 1-5. 78'inci dakikada Beşiktaş 5'inci golü buldu. Elneny'in yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Diaby'nin vuruşu filelerle buluştu: 1-5. Kalan dakikalarda başka gol almadı. Beşiktaş 3 puanı farklı skorla hanesine yazdırdı.

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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