Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 28'inci haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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