Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, milli takımlar maçı için verilen arada hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, milli takımlar maçı için verilen arada hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.


Yeşil-siyahlı ekip milli takım arasında Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Cumartesi günü Rizespor'u ağırlayacak olan horoz, milli takımlar maçı için verilen arayı yaptığı antrenmanlar ile değerlendirmeye davam etti. Hazırlık çerçevesinde yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde antrenman yaptı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda kart cezalısı oyuncu bulunmazken Milli takımlar kampında bulunan Modou Barrow ve Hadi Sacko antrenmana katılmazken, adelesinde yırtık bulunan Isaac Sackey takımdan ayrı çalıştı. - DENİZLİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
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